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Гендиректор МАГАТЕ приїде в Україну з візитом — які міста відвідає

26 січня 2024 07:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гендиректор МАГАТЕ приїде в Україну з візитом — які міста відвідає
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі біля ЗАЕС. Фото: wikimedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі протягом наступних двох тижнів приїде з візитом на тимчасово окупованому Запорізьку АЕС. Крім того, він побуває в Києві, а також хоче їхати в Москву для обговорення питань безпеки.

Про це Рафаель Гроссі заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

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Гроссі наголосив, що всього з початку повномасштабної війни в Україну було здійснено 102 місії МАГАТЕ. Ще одна така місія планується протягом найближчих двох тижнів.

"Ми збираємося провести чергову, 16 ротацію персоналу, тож я їду з кількома експертами. Я поговорю з російським "керівництвом" станції, подивлюся, як розв’язується проблема з водою для охолодження станції після руйнування минулого літа Каховської греблі", — зазначив він.

Крім того, гендиректор МАГАТЕ хоче уточнити довгострокові плани станції, вони зокрема передбачають "спробу перезапустити один або кілька реакторів", адже "це питання має глибокі наслідки для ядерної безпеки". 

Також Гроссі заявив, що збирається з візитом і до Москви, аби обговорити "питання безпеки".

Нагадаємо, 20 січня стало відомо, що російські окупанти вчергове замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародного агентства з атомної енергії.

Додамо, міський голова Енергодара Дмитро Орлов заявив, що росіяни продовжують примусову паспортизацію в окупованому місті. Однак досі залишаються люди, які принципово відмовляються від російських паспортів — серед них працівники ЗАЕС та проукраїнські пенсіонери. 

Запорізька область
ЗАЕС
МАГАТЕ
Рафаель Гроссі
війна в Україні

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