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МАГАТЕ провела інспекцію на Чорнобильській АЕС — яка мета перевірки

3 лютого 2024 23:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
МАГАТЕ провела інспекцію на Чорнобильській АЕС — яка мета перевірки
Чорнобильська АЕС. Фото: bigmir.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 31 січня до 2 лютого 2024 року на території Чорнобильської атомної електростанції пройшла інспекційна місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Перевірка пройшла відповідно до чинної Угоди між Україною та МАГАТЕ, пов'язаної з виконанням зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє у суботу, 3 лютого, Державна інспекція атомного регулювання України.

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Мета інспекції МАГАТЕ

Команда інспекторів МАГАТЕ разом із представником Державної інспекції ядерного регулювання провела огляд, метою якого була верифікація відсутності недекларованих ядерних матеріалів та підтвердження достовірності даних щодо конструкції ядерного об'єкта, наданих Україною.

За підсумками перевірки якихось порушень виявлено не було.

Чорнобильська АЕС
Повідомлення Держатомрегулювання. Фото: скриншот

Нагадаємо, що за повідомленням МАГАТЕ, російські окупанти в черговий раз замінували територію Запорізької АЕС. Такі дії є порушенням стандартів безпеки Міжнародної агенції з атомної енергії.

Також відомо, що окупанти частково допустили місію МАГАТЕ до приміщень шостого енергоблока Запорізької АЕС. Раніше цей доступ російська армія не надавала.

АЕС
Чорнобильська АЕС
МАГАТЕ
Атомна електростанція
перевірки
Чорнобиль

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