Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Лубинец заявил, что Украина начала получать информацию о пленных arrow

Лубинец заявил, что Украина начала получать информацию о пленных

31 июля 2024 10:55
Катерина Османская - Редактор
Украина начала получать информацию от России о пленных — Лубинец
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
Катерина Османская - Редактор

Украине удалось установить контакт и получать какую-либо информацию от российской стороны относительно своих пленных. Однако пока это не привело к улучшению ситуации.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Читайте также:

Контакт Украины с Россией по поводу пленных

"Мы наконец-то начали получать какую-то информацию от российской стороны относительно украинских пленных", — отметил Лубинец.

Он рассказал, что во время последнего обмена стороны обменялись листовками. Украина вместе с российским контрвизом провела одновременно опрос военнопленных, тех, которых вернул Киев.

"В присутствии украинских сотрудников российские представители услышали слова благодарности и так же в присутствии украинских представителей российские представители услышали о пытках, о неоказании медицинской помощи, о потере конечностей из-за неоказания медицинской помощи", — рассказал омбудсмен.

Лубинец также выразил надежду, что эти шаги в конце концов приведут к тому, что российская сторона допустит представителей Международного комитета Красного Креста к украинским пленникам.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно давить на Россию и МККК, чтобы обеспечить выполнение международных обязательств по обращению с военнопленными.

Напомним, 17 июля состоялся последний обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Предыдущий обмен пленниками состоялся 25 июня. Украина окончательно вернула из российского плена 90 военных.

переговоры пленные Дмитрий Лубинец война в Украине Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом