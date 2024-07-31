Украина начала получать информацию от России о пленных — Лубинец

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Украине удалось установить контакт и получать какую-либо информацию от российской стороны относительно своих пленных. Однако пока это не привело к улучшению ситуации.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

Читайте также:

Контакт Украины с Россией по поводу пленных

"Мы наконец-то начали получать какую-то информацию от российской стороны относительно украинских пленных", — отметил Лубинец.

Он рассказал, что во время последнего обмена стороны обменялись листовками. Украина вместе с российским контрвизом провела одновременно опрос военнопленных, тех, которых вернул Киев.

"В присутствии украинских сотрудников российские представители услышали слова благодарности и так же в присутствии украинских представителей российские представители услышали о пытках, о неоказании медицинской помощи, о потере конечностей из-за неоказания медицинской помощи", — рассказал омбудсмен.

Лубинец также выразил надежду, что эти шаги в конце концов приведут к тому, что российская сторона допустит представителей Международного комитета Красного Креста к украинским пленникам.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно давить на Россию и МККК, чтобы обеспечить выполнение международных обязательств по обращению с военнопленными.

Напомним, 17 июля состоялся последний обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Предыдущий обмен пленниками состоялся 25 июня. Украина окончательно вернула из российского плена 90 военных.