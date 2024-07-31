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Лубінець заявив, що Україна почала отримувати інформацію про полонених

31 липня 2024 10:55
Катерина Османська - Редактор
Україна почала отримувати інформацію від Росії про полонених — Лубінець
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
Катерина Османська - Редактор

Україні вдалося встановити контакт та отримувати якусь інформацію від російської сторони щодо своїх полонених. Однак, наразі це не призвело до покращення ситуації.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону

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"Ми нарешті почали отримувати якусь інформацію від російської сторони щодо українських полонених", — зазначив Лубінець.

Він розповів, що під час останнього обміну сторони обмінялися листівками. Україна разом з російською контрвізаві провела одночасно опитування військовополонених, тих, яких повернув Київ.

"В присутності українських співробітників російські представники почули слова вдячності і так само в присутності українських представників російські представники почули про тортури, про ненадання медичної допомоги, про втрату кінцівок через ненадання медичної допомоги", — розповів омбудсман. 

Лубінець також висловив надію, що ці кроки врешті-решт призведуть до того, що російська сторона допустить представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських полонених.

Окрім того, він підкреслив, що потрібно тиснути на Росію  та МКЧХ, щоб забезпечити виконання міжнародних зобов'язань щодо поводження з військовополоненими.

Нагадаємо, 17 липня відбувся останній обмін полоненими, в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників. Серед них військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.

Попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Україна остаточно повернула з російського полону 90 військових.

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