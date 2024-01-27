Люксембург отозвал приглашение послу РФ на церемонию памяти жертв Холокоста

Российский посол в одиночестве посетил мемориал жертвам Холокоста. Фото: Teller Report

В Люксембурге отозвали приглашение послу Российской Федерации принять участие в церемонии памяти жертв Холокоста . В российском посольстве заявили, что этот шаг обусловлен политическими играми.

Об этом сообщили в Teller Report.

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Власти Люксембурга отозвали приглашение послу России в великом герцогстве Дмитрию Лобанову на церемонию памяти жертв Холокоста. Этот день отмечается в памятную дату освобождения Советской армией нацистского лагеря смерти у Освенцима 27 января 1945 года.

Российский посол 27 января совершил независимое от местной власти возложение к памятнику жертвам Холокоста "Кадиш", который был установлен на месте старой городской синагоги в память о депортированных и убитых нацистами люксембургских евреях.

Также российский представитель выразил протест из-за этого события. Предполагается, что он не провел никаких параллелей между развязанной нацистами Второй мировой войной и агрессивным вторжением России в Украину, что привело к войне.

Ранее мы сообщали, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметился очередным циничным заявлением. В день памяти жертв Холокоста он заявил о необходимости уничтожить украинский народ.

Напомним, что 26 января, во Львове почтили память жертв Холокоста — Львовского гетто и Яновского концлагеря. Традиционно возле памятного камня на месте бывшего Яновского концлагеря состоялась общая молитва и возложение цветов.