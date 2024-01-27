Люксембург відкликав запрошення послу РФ на церемонію пам'яті жертв Голокосту

Російський посол на самоті відвідав меморіал жертвам Голокосту. Фото: Teller Report

В Люксембурзі відкликали запрошення послу Російської Федерації взяти участь у церемонії пам'яті жертв Голокосту. В російському посольстві заявили, що цей крок зумовлений політичними іграми.

Про це повідомили у Teller Report.

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Влада Люксембурга відкликала запрошення послу Росії у великому герцогстві Дмитру Лобанову на церемонію пам'яті жертв Голокосту. Цей день відзначається у пам'ятну дату звільнення Радянською армією нацистського табору смерті біля Освенціма 27 січня 1945 року.

Російський посол 27 січня здійснив незалежне від місцевої влади покладання до пам'ятника жертвам Голокосту "Кадіш", який було встановлено на місці старої міської синагоги на згадку про депортованих і вбитих нацистами люксембурзьких євреїв.

Також російський представник висловив протест через цю подію. Передбачувано, він не провів жодних паралелей між розв'язаною нацистами Другою світовою війною та агресивним вторгненням Росії до України, що призвело до війни.

Раніше ми повідомляли, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою цинічною заявою. У день пам'яті жертв Голокосту він заявив про необхідність знищити український народ.

Нагадуємо, що 26 січня, у Львові вшанували пам’ять жертв Голокосту — Львівського гетто та Янівського концтабору. Традиційно біля пам’ятного каменю на місці колишнього Янівського концтабору відбулась спільна молитва та покладання квітів.