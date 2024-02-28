Литва реабилитирует пострадавших от войны украинцев — сколько граждан готова принять страна

Врач работает над реабилитацией пациента. Иллюстративное фото: aybolit.org

Литва готова принять на реабилитацию 1200 украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии России. А также еще 400 гражданам, раненым в результате войны, предоставить лечение.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.

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Литва готова реабилитировать 1200 украинцев

Кондратюк рассказала, что Минздрав Литвы совместно с МИДом планируют создать ряд реабилитационных центров в Украине. Кроме того, страна Балтии готова принимать украинцев на реабилитацию.

"Медицинская система Литвы готова принимать больше украинцев и удовлетворять все заявки на реабилитацию. Об этом мы говорили с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулкисом на встрече в Вильнюсе", — сказала чиновница.

Вице-спикер выразила благодарность литовскому министру за прием на лечение и реабилитацию украинцев. Кондратюк добавила, что в 2023 году в больницах Литвы уже 81 украинец прошел реабилитацию.

Переговоры Елены Кондратюк с Арунасом Дулкисом. Фото: Елена Кондратюк

"Запланировано дальнейшее лечение для 400 человек и реабилитация для 1200 человек", — отметила Кондратюк.

Чиновница заявила, что сейчас Украине нужна поддержка и всесторонняя помощь Литвы. Особенно это касается медицинской сферы, государству необходимо большее количество подготовленных реабилитологов и помощь в разработке программ психологической поддержки, в частности для детей.

"Каждая спасенная жизнь является важным шагом к победе Украины в войне. Помощь, оказываемая Минздравом Литвы, приближает нас к этому дню", — рассказала заместитель председателя ВР.

Скриншот поста Кондратюк

Напомним, украинские военные Евгений Калюжный, Сергей Волык, Петр Кулик и Алексей Дернов получили сверхсовременные протезы конечностей в ведущей клинике ортопедии и протезирования в США. Впереди их ждет этап реабилитации и активного обучения.

Также мы писали о том, что в Литве прошла акция "Radarom!", во время которой удалось собрать более 8,288 млн евро для Украины. Сообщалось, что на эти средства закупят более 1,1 тысячи комплектов безопасности для ВСУ.