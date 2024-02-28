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Литва реабилитирует пострадавших от войны украинцев — сколько граждан готова принять страна

28 февраля 2024 08:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Литва реабилитирует пострадавших от войны украинцев — сколько граждан готова принять страна
Врач работает над реабилитацией пациента. Иллюстративное фото: aybolit.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Литва готова принять на реабилитацию 1200 украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии России. А также еще 400 гражданам, раненым в результате войны, предоставить лечение.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook.

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Литва готова реабилитировать 1200 украинцев

Кондратюк рассказала, что Минздрав Литвы совместно с МИДом планируют создать ряд реабилитационных центров в Украине. Кроме того, страна Балтии готова принимать украинцев на реабилитацию.

"Медицинская система Литвы готова принимать больше украинцев и удовлетворять все заявки на реабилитацию. Об этом мы говорили с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулкисом на встрече в Вильнюсе", — сказала чиновница.

Вице-спикер выразила благодарность литовскому министру за прием на лечение и реабилитацию украинцев. Кондратюк добавила, что в 2023 году в больницах Литвы уже 81 украинец прошел реабилитацию.

Переговоры Елены Кондратюк с Арунасом Дулкисом
Переговоры Елены Кондратюк с Арунасом Дулкисом. Фото: Елена Кондратюк

"Запланировано дальнейшее лечение для 400 человек и реабилитация для 1200 человек", — отметила Кондратюк.

Чиновница заявила, что сейчас Украине нужна поддержка и всесторонняя помощь Литвы. Особенно это касается медицинской сферы, государству необходимо большее количество подготовленных реабилитологов и помощь в разработке программ психологической поддержки, в частности для детей.

"Каждая спасенная жизнь является важным шагом к победе Украины в войне. Помощь, оказываемая Минздравом Литвы, приближает нас к этому дню", — рассказала заместитель председателя ВР.

Скриншот сообщения Кондратюк
Скриншот поста Кондратюк

Напомним, украинские военные Евгений Калюжный, Сергей Волык, Петр Кулик и Алексей Дернов получили сверхсовременные протезы конечностей в ведущей клинике ортопедии и протезирования в США. Впереди их ждет этап реабилитации и активного обучения.

Также мы писали о том, что в Литве прошла акция "Radarom!", во время которой удалось собрать более 8,288 млн евро для Украины. Сообщалось, что на эти средства закупят более 1,1 тысячи комплектов безопасности для ВСУ.

война
Литва
украинцы
Украина
лечение
реабилитация
ранение

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