Литва реабілітує постраждалих від війни українців — скільки громадян готова прийняти країна

Лікар працює над реабілітацією пацієнта. Ілюстративне фото: aybolit.org

Литва готова прийняти на реабілітацію 1200 українців, які постраждали від збройної агресії Росії. А також ще 400 громадянам, пораненим внаслідок війни, надати лікування.

Про це повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.

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Литва готова реабілітувати 1200 українців

Кондратюк розповіла, що МОЗ Литви спільно з МЗС планують створити низку реабілітаційних центрів в Україні. На додаток, країна Балтії готова приймати українців на реабілітацію.

"Медична система Литви готова приймати більше українців та задовольняти усі заявки на реабілітацію. Про це ми говорили з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулкісом на зустрічі у Вільнюсі", — вказала чиновниця.

Віцеспікерка висловила вдячність литовському міністру за приймання на лікування та реабілітацію українців. Кондратюк додала, що у 2023 році в лікарнях Литви вже 81 українець пройшов реабілітацію.

Перемовини Олени Кондратюк з Арунасом Дулкісом. Фото: Олена Кондратюк

"Заплановане подальше лікування для 400 осіб та реабілітація для 1200 осіб", — зауважила Кондратюк.

Посадовиця заявила, що зараз Україні потрібна підтримка та всебічна допомога Литви. Особливо це стосується медичної сфери, державі необхідна більша кількість підготовлених реабілітологів та допомога у розробці програм психологічної підтримки, зокрема для дітей.

"Кожне врятоване життя є важливим кроком до перемоги України у війні. Допомога, яку надає МОЗ Литви, наближає нас до цього дня", - розповіла заступник голови ВР.

Скриншот допису Кондратюк

Нагадаємо, українські військові Євген Калюжний, Сергій Волик, Петро Кулик та Олексій Дернов отримали надсучасні протези кінцівок у провідній клініці ортопедії та протезування у США. Попереду на них чекає етап реабілітації та активного навчання.

Також ми писали про те, що у Литві відбулася акція "Radarom!", під час якої вдалося зібрати понад 8,288 млн євро для України. Повідомлялося, що на ці кошти закуплять понад 1,1 тисячі комплектів безпеки для ЗСУ.