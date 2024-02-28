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Литва реабілітує постраждалих від війни українців — скільки громадян готова прийняти країна

28 лютого 2024 08:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Литва реабілітує постраждалих від війни українців — скільки громадян готова прийняти країна
Лікар працює над реабілітацією пацієнта. Ілюстративне фото: aybolit.org
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Литва готова прийняти на реабілітацію 1200 українців, які постраждали від збройної агресії Росії. А також ще 400 громадянам, пораненим внаслідок війни, надати лікування.

Про це повідомила заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.

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Литва готова реабілітувати 1200 українців

Кондратюк розповіла, що МОЗ Литви спільно з МЗС планують створити низку реабілітаційних центрів в Україні. На додаток,  країна Балтії готова приймати українців на реабілітацію.

"Медична система Литви готова приймати більше українців та задовольняти усі заявки на реабілітацію. Про це ми говорили з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулкісом на зустрічі у Вільнюсі", — вказала чиновниця.

Віцеспікерка висловила вдячність литовському міністру за приймання на лікування та реабілітацію українців. Кондратюк додала, що у 2023 році в лікарнях Литви вже 81 українець пройшов реабілітацію.

Перемовини Олени Кондратюк з Арунасом Дулкісом 
Перемовини Олени Кондратюк з Арунасом Дулкісом. Фото: Олена Кондратюк 

"Заплановане подальше лікування для 400 осіб та реабілітація для 1200 осіб", — зауважила Кондратюк.

Посадовиця заявила, що зараз Україні потрібна підтримка та всебічна допомога Литви. Особливо це стосується медичної сфери, державі необхідна більша кількість підготовлених реабілітологів та допомога у розробці програм психологічної підтримки, зокрема для дітей.

"Кожне врятоване життя є важливим кроком до перемоги України у війні. Допомога, яку надає МОЗ Литви, наближає нас до цього дня", - розповіла заступник голови ВР.

Скриншот допису Кондратюк
Скриншот допису Кондратюк

Нагадаємо, українські військові Євген Калюжний, Сергій Волик, Петро Кулик та Олексій Дернов отримали надсучасні протези кінцівок у провідній клініці ортопедії та протезування у США. Попереду на них чекає етап реабілітації та активного навчання. 

Також ми писали про те, що у Литві відбулася акція "Radarom!", під час якої вдалося зібрати понад 8,288 млн євро для України. Повідомлялося, що на ці кошти закуплять понад 1,1 тисячі комплектів безпеки для ЗСУ.

війна
Литва
українці
Україна
лікування
реабілітація
поранення

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