Литва передала Украъны средства РЭБ

Загрузка военной помощи. Фото: АрміяІнформ

В Литве волонтеры объявили, что отправляют в Украину последние из более 1100 комплексов противодействия вражеским дронам. Они были приобретены на средства донаторов в рамках кампании Radarom.

Об этом сообщает LRT в среду, 28 августа.

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В Украину в среду отправили последние 22 из 1141 небольших комплексов для противодействия дронам, средства на приобретение которых задонатили в рамках кампании Radarom. Этот проект инициировала группа общественных организаций и СМИ — общественный вещатель LRT, Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs-карта и журналистка Рита Милюте.

В рамках кампании, завершившейся в феврале, к годовщине полномасштабной войны, литовцы задонатили более 8 млн евро. Оборудование было закуплено у литовских компаний Brolis Semiconductors и NT Service.

Кроме оборудования РЭБ, волонтеры приобрели приборы ночного видения и прицелы. Около 300 из них пока не пересланы украинским защитникам.

"Щедрость литовцев и литовского бизнеса, которые донатили на кампанию Radarom, помогли спасти жизнь многих украинских военных. И эти деньги "остаются" в Литве, потому что мы выбрали литовских производителей", — заявил руководитель инициативы Лаурос Паукштес.