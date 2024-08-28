Литва передала Украъны засоби РЕБ

Завантаження військової допомоги. Фото: АрміяІнформ

У Литві волонтери оголосили, що відправляють в Україну останні з понад 1100 комплексів протидії ворожим дронам. Вони були придбані за кошти донаторів у рамках кампанії Radarom.

Про це повідомляє LRT у середу, 28 серпня.

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В Україну у середу відправили останні 22 з 1141 невеликих комплексів для протидії дронам, кошти на придбання яких задонатили у рамках кампанії Radarom. Цей проєкт ініціювала група громадських організацій і ЗМІ — суспільний мовник LRT, Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та журналістка Ріта Мілюте.

У рамках кампанії, яку завершили в лютому, до річниці повномасштабної війни, литовці задонатили понад 8 млн євро. Обладнання закупили у литовських компаній Brolis Semiconductors та NT Service.

Окрім обладнання РЕБ, волонтери придбали прилади нічного бачення і приціли. Близько 300 з них наразі ще не переслані українським захисникам.

"Щедрість литовців і литовського бізнесу, які донатили на кампанію Radarom, допомогли врятувати життя багатьох українських військових. І ці гроші "залишаються" у Литві, тому що ми обрали литовських виробників", — заявив керівник ініціативи Лаурос Паукштес.