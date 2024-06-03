Литовский волонтер заявил, что смерть Ирины Цыбух побудила его пойти в украинскую армию

Литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас. Фото: УП.

Литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас решил стать медиком-добровольцем. Он заявил, что его побудила смерть добровольца медицинской службы "Госпитальеры" Ирины "Чеки" Цыбух.

Об этом он сообщил в интервью УП.Життя в понедельник, 3 июня.

Читайте также:

Литовский волонтер решил присоединиться к украинской армии

С начала широкомасштабного вторжения Миндаугас активно поддерживал украинцев. В мае 2024 года он присоединился к реабилитационному центру "РеабиЦентр" как амбассадор. Но он решил пойти дальше и стать добровольцем.

Литовский волонтер подчеркнул, что фронт для него не синоним смерти. Он считает своей миссией сохранение жизней украинцев и предоставление возможности семьям видеть своих воинов живыми.

"Для меня фронт не равен только смерти. Служба в моем понимании состоит в том, чтобы спасти каждую жизнь украинца. А также дать родным бойцов возможность видеть солдата живым, общаться с ним, видеть его успехи в реабилитации и тому подобное", — отметил Миндаугас.

Он отметил, что не знал Ирину "Чеку" лично, однако они дружили на Facebook. Он выражает теплые слова о своей украинской коллеге-журналистке и с восторгом говорит о ее работе в "Госпитальерах", полностью разделяя ее взгляды и ценности.

"Я решил стать медиком-добровольцем. Нет "Чеки" — теперь буду я. Смерть этой Героини побудила меня к мобилизации. Я не романтизирую фронт, а только хочу попробовать сделать все, что мне по силам, чтобы Украина жила", — отметил волонтер.

Он также выразил мнение, что многие украинские военные выживают благодаря добровольцам, которые спасают их на поле боя.

"Скажу по секрету, я тоже как "Чека" хотел бы создать семью, завести детей, обустроить дом и выращивать помидоры. Для меня это было бы символическим напоминанием об этом отважном боевом медике", — добавил он.

Напомним, на Харьковском направлении погибла парамедик Ирина Цыбух с позывным "Чека". Обстоятельства гибели не сообщают. Сказано только, что это произошло во время ротации. Парамедик погибла за несколько дней до своего дня рождения.

Ранее мы писали, в Киеве возле Михайловского собора завершилась церемония прощания с парамедиком Ириной "Чекой" Цыбух. После отпевания гроб с телом девушки отнесли на Майдан Независимости, где прошел посвященный памяти концерт.