Литовський волонтер заявив, що смерть Ірини Цибух спонукала його піти до української армії

Литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас. Фото: УП.Життя

Литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас, вирішив стати медиком-добровольцем. Він заявив, що його спонукало смерть добровольця медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.

Про це він повідомив в інтерв'ю УП.Життя у понеділок, 3 червня.

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З початку широкомасштабного вторгнення Міндаугас активно підтримував українців. У травні 2024 року він приєднався до реабілітаційного центру "РеабіЦентр" як амбасадор. Але він вирішив піти далі й стати добровольцем.

Литовський волонтер підкреслив, що фронт для нього не є синонімом смерті. Він вважає своєю місією збереження життів українців та надання можливості родинам бачити своїх воїнів живими, спілкуватися з ними та бути свідками їхнього відновлення.

"Для мене фронт не дорівнює лише смерті. Служба у моєму розумінні полягає у тому, щоб врятувати кожне життя українця. А також – дати рідним бійців можливість бачити солдата живим, спілкуватись з ним, бачити його успіхи у реабілітації тощо", — зазначив Міндаугас.

Він зазначив, що не знав Ірину "Чеку" особисто, проте вони дружили на Facebook. Він висловлює теплі слова про свою українську колегу-журналістку та з захопленням говорить про її роботу в "Госпітальєрах", повністю поділяючи її погляди та цінності.

"Я вирішив стати медиком-добровольцем. Нема "Чеки" – тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Я не романтизую фронт, а лише хочу спробувати зробити все, що мені під силу, щоб Україна жила", — зазначив волонтер.

Він також висловив думку, що багато українських військових виживають завдяки добровольцям, які рятують їх на полі бою.

"Скажу по секрету, я теж як "Чека" хотів би створити сім'ю, завести дітей, облаштувати дім та вирощувати помідори. Для мене це було б символічним нагадуванням про цю відважну бойову медикиню", – додав він.

Нагадаємо, на Харківському напрямку загинула парамедик Ірина Цибух з позивним "Чека". Обставини загибелі не повідомляють. Сказано лише, що це сталося під час ротації. Парамедикиня загинула за кілька днів до свого Дня народження.

Раніше ми писали, у Києві біля Михайлівського собору завершилася церемонія прощання з парамедикинею Іриною "Чекою" Цибух. Після відспівування труну з тілом дівчини віднесли на Майдан Незалежності, де відбувається присвячений її пам'яті концерт.