Правительство Литвы выделило 8,7 миллиона евро на помощь украинским беженцам

Флаги Украины и Литвы. Фото иллюстративное: УНІАН

На прошлой неделе литовское правительство выделило почти девять миллионов евро на помощь украинцам, которые находятся на территории Литвы в качестве беженцев. Эти средства будут направлены на выплаты для детей, соцвыплаты, социальную помощь школьникам, поддержку аренды и частичное покрытие расходов на воду.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил литовский публичный вещатель LRT.

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Что известно о помощи украинским беженцам в Литве

По данным литовского Министерства соцзащиты и труда, с начала полномасштабной войны на помощь украинским беженцам из государственного бюджета Литвы было выделено более 114 миллионов евро. В частности, в 2022 году на такую помощь потратили 34,5 миллионов евро.

По данным Центрального банка Литвы, украинские беженцы в этом году обеспечили около 1% ВВП. Также украинцы, нашедшие в Литве убежище, за 2023 год внесли в литовский бюджет почти 60 миллионов евро налогов.

"С точки зрения помощи как части ВВП, Литва остается одним из крупнейших сторонников Украины с начала полномасштабного военного вторжения России более двух лет назад", — говорится в сообщении.