F-16 в Украине — в Литве подтвердили передачу истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский за рулем истребителя F-16. Иллюстративное фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что истребители F-16 уже поступили в Украину. По его словам, это первая партия в рамках оборонной помощи Запада.

Об этом Габриелюс Ландсбергис сообщил в Х в среду, 31 июля.

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Литовский министр подчеркнул, что передача самолетов F-16 Украине от западных партнеров якобы казалась невозможной.

"F-16 в Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной", — отметил Ландсбергис.

Скриншот сообщения в соцсети Х Габриелюса Ландсбергиса. Коллаж Новини.LIVE

Что известно о возможной передаче F-16 по Украине

Напомним, что информация о передаче Украине первой партии истребителей F-16 появилась в СМИ в четверг, 31 июля. Об этом писало американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В свою очередь британское издание The Telegraph сообщило, что Украина даже успела использовать самолеты F-16 для своей защиты. Журналисты намекнули, что, вероятно, украинские защитники сбили рекордное количество "шахедов" во время очередной российской атаки в ночь на 31 июля с помощью F-16.

Добавим, Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить ПВО нашего государства. Однако, по его словам, их возможности достаточно ограничены. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский высказался, повлияет ли на фронт передача F-16 Украине.