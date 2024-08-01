F-16 в Україні — в Литві підтвердили передачу винищувачів

Президент України Володимир Зеленський за кермом винищувача F-16. Ілюстративне фото: REUTERS

Глава Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що винищувачі F-16 вже надійшли в Україну. За його словами, це перша партія в рамках оборонної допомоги від Заходу.

Про це Габріелюс Ландсбергіс повідомив в Х у середу, 31 липня.

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Литовський міністр наголосив, що передача літаків F-16 Україні від західних партнерів нібито здавалася неможливою.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", — зазначив Ландсбергіс.

Скриншот повідомлення в соцмережі Х Габріелюса Ландсбергіса. Колаж Новини.LIVE

Що відомо про можливу передачу F-16 Україні

Нагадаємо, що інформація про передачу Україні першої партії винищувачів F-16 з'явилась в медіа в четвер, 31 липня. Про це писало американське видання Bloomberg з посиланням на свої джерела.

Своєю чергою британське видання The Telegraph повідомило, що Україна навіть встигла використати літаки F-16 для свого захисту. Журналісти натякнули, що ймовірно, українські захисники збили рекордну кількість "шахедів" під час чергової російської атаки в ніч проти 31 липня за допомогою F-16.

Додамо, Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити ППО нашої держави. Однак за його словами, їх можливості доволі обмежені. Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський висловився, чи вплине на фронт передача F-16 Україні.