Уряд Литви виділив 8,7 мільйона євро на допомогу українським біженцям

Прапори України та Литви. Фото ілюстративне: УНІАН

Минулого тижня литовський уряд виділив майже дев'ять мільйонів євро на допомогу українцям, що перебувають на території Литви як біженці. Ці кошти спрямують на виплату для дітей, соцвиплати, соціальну допомогу школярам, підтримку оренди та часткове покриття витрат на воду.

Про це в понеділок, 5 серпня, повідомив литовський публічний мовник LRT.

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Що відомо про допомогу українським біженцям у Литві

За даними литовського Міністерства соцзахисту та праці, від початку повномасштабної війни на допомогу українським біженцям із державного бюджету Литви виділили понад 114 мільйонів євро. Зокрема, у 2022 році на таку допомогу витратили 34,5 мільйона євро.

За даними Центрального банку Литви, тогоріч українські біженці забезпечили близько 1% ВВП. Також українці, що знайшли в Литві прихисток, за 2023 рік внесли до литовського бюджету майже 60 мільйонів євро податків.

"З точки зору допомоги як частки ВВП, Литва залишається одним із найбільших прихильників України з початку повномасштабного військового вторгнення Росія понад два роки тому", — йдеться в повідомленні.