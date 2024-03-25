Ликвидация последствий удара по Киеву и возобновление электроэнергии — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги этого дня. Глава государства выразил благодарность спасателям ГСЧС, которые ликвидировали последствия ракетного удара по Киеву, и рассказал о ситуации с восстановлением электроэнергии.
Обо всем этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.
Вечернее обращение Владимира Зеленского
Прежде всего он поблагодарил службы ГСЧС за ликвидацию последствий ракетного удара. Всем, по его словам, была оказана необходимая помощь.
"Повреждены дома, здание Академии искусств. Слава богу, в Академии не было детей. Разбор завалов длился весь день", — резюмирует глава государства.
Также Зеленский прокомментировал восстановление электроэнергии.
"Одесса и Николаев — после ударов по энергообъектам ситуация непростая, все необходимые службы, ремонтные бригады были задействованы. Днем снова удар по Одессе — люди были травмированы. Харьков — до сих пор особенно сложно, но каждый день понемногу добавляет энергии городу", — констатировал президент.
Также он выразил благодарность всем, кто "работает ради города, всем, кто заботится о людях и помогает ближнему".
"Сейчас очень важно обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке. И даже если людям бывает неудобно просить других о помощи, пожалуйста, обратите внимание сами, поддержите, не оставляйте людей наедине со сложностями", — призвал Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня в Киеве работники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в Печерском районе столицы, и заявили, что в результате попадания ракеты пострадали десять человек, двое были госпитализированы.
В то же время, глава государства принял участие в ифтаре — вечере, которая проводится во время мусульманского Рамадана, пожелав мира Украине в этот священный месяц.
Читайте Новини.LIVE!