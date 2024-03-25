Ликвидация последствий удара по Киеву и возобновление электроэнергии — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги этого дня. Глава государства выразил благодарность спасателям ГСЧС, которые ликвидировали последствия ракетного удара по Киеву, и рассказал о ситуации с восстановлением электроэнергии.

Обо всем этом и не только он рассказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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Прежде всего он поблагодарил службы ГСЧС за ликвидацию последствий ракетного удара. Всем, по его словам, была оказана необходимая помощь.

"Повреждены дома, здание Академии искусств. Слава богу, в Академии не было детей. Разбор завалов длился весь день", — резюмирует глава государства.

Также Зеленский прокомментировал восстановление электроэнергии.

"Одесса и Николаев — после ударов по энергообъектам ситуация непростая, все необходимые службы, ремонтные бригады были задействованы. Днем снова удар по Одессе — люди были травмированы. Харьков — до сих пор особенно сложно, но каждый день понемногу добавляет энергии городу", — констатировал президент.

Также он выразил благодарность всем, кто "работает ради города, всем, кто заботится о людях и помогает ближнему".

"Сейчас очень важно обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке. И даже если людям бывает неудобно просить других о помощи, пожалуйста, обратите внимание сами, поддержите, не оставляйте людей наедине со сложностями", — призвал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве работники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в Печерском районе столицы, и заявили, что в результате попадания ракеты пострадали десять человек, двое были госпитализированы.

В то же время, глава государства принял участие в ифтаре — вечере, которая проводится во время мусульманского Рамадана, пожелав мира Украине в этот священный месяц.