Ліквідація наслідків удару по Києву та відновлення електроенергії — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки цього дня. Глава держави висловив подяку рятувальникам ДСНС, які ліквідували наслідки ракетного удару по Києву, та розповів про ситуацію з відновлення електроенергії.
Про все це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.
Вечірнє звернення Володимира Зеленського
Передусім він подякував службам ДСНС за ліквідацію наслідків ракетного удару. Усім, за його словами, було надано необхідну допомогу.
"Пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів тривав увесь день", — резюмує глава держави.
Також Зеленський прокоментував і відновлення електроенергії.
"Одеса і Миколаїв — після ударів по енергообʼєктах ситуація непроста, всі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень знов удар по Одесі — люди були травмовані. Харків — досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту", — констатував президент.
Також він висловив слова вдячності всім, хто "працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому".
"Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами", — закликав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні в Києві працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Печерському районі столиці, та заявили, що внаслідок влучання ракети постраждало десять осіб, двох було ушпиталено.
Водночас глава держави взяв участь в іфтарі — вечері, яка проводиться під час мусульманського Рамадану, побажавши миру Україні в цей священний місяць.
Читайте Новини.LIVE!