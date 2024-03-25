Ліквідація наслідків удару по Києву та відновлення електроенергії — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки цього дня. Глава держави висловив подяку рятувальникам ДСНС, які ліквідували наслідки ракетного удару по Києву, та розповів про ситуацію з відновлення електроенергії.

Про все це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

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Передусім він подякував службам ДСНС за ліквідацію наслідків ракетного удару. Усім, за його словами, було надано необхідну допомогу.

"Пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів тривав увесь день", — резюмує глава держави.

Також Зеленський прокоментував і відновлення електроенергії.

"Одеса і Миколаїв — після ударів по енергообʼєктах ситуація непроста, всі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень знов удар по Одесі — люди були травмовані. Харків — досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту", — констатував президент.

Також він висловив слова вдячності всім, хто "працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому".

"Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами", — закликав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Києві працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Печерському районі столиці, та заявили, що внаслідок влучання ракети постраждало десять осіб, двох було ушпиталено.

Водночас глава держави взяв участь в іфтарі — вечері, яка проводиться під час мусульманського Рамадану, побажавши миру Україні в цей священний місяць.