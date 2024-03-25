Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Ліквідація наслідків удару по Києву та відновлення електроенергії — вечірнє звернення Зеленського arrow

Ліквідація наслідків удару по Києву та відновлення електроенергії — вечірнє звернення Зеленського

25 березня 2024 23:04
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ліквідація наслідків удару по Києву та відновлення електроенергії — вечірнє звернення Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки цього дня. Глава держави висловив подяку рятувальникам ДСНС, які ліквідували наслідки ракетного удару по Києву, та розповів про ситуацію з відновлення електроенергії.

Про все це й не тільки він розповів у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Передусім він подякував службам ДСНС за ліквідацію наслідків ракетного удару. Усім, за його словами, було надано необхідну допомогу.

"Пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів тривав увесь день", — резюмує глава держави.

Також Зеленський прокоментував і відновлення електроенергії.

"Одеса і Миколаїв — після ударів по енергообʼєктах ситуація непроста, всі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень знов удар по Одесі — люди були травмовані. Харків — досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту", — констатував президент.

Також він висловив слова вдячності всім, хто "працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому".

"Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами", — закликав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, сьогодні в Києві працівники ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Печерському районі столиці, та заявили, що внаслідок влучання ракети постраждало десять осіб, двох було ушпиталено.

Водночас глава держави взяв участь в іфтарі — вечері, яка проводиться під час мусульманського Рамадану, побажавши миру Україні в цей священний місяць.

Володимир Зеленський
Київ
ДСНС
електроенергія
Україна
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ