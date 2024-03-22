Ликвидация последствий ракетных ударов и важность систем ПВО — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. Он заявил, что сегодняшние главные приоритеты — ликвидация российских ракетных ударов и возможность усиления противовоздушной обороны Украины.

Об этом он заявил в своем традиционном видеообращении.

Читайте также:

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Как заявил глава государства, повсюду, где были попадания, будет продолжаться работа по возобновлению нормальной ситуации.

"Все службы, ремонтные бригады, спасатели ГСЧС Украины, полиция, а также все, кто привлечен, будут работать 24/7, чтобы по максимуму преодолеть этот террор", — рассказывает Зеленский.

Он добавляет, что россияне целенаправленно атаковали мирную жизнь украинцев.

"Удары эти были очень подлы, просчитаны так, чтобы нанести вред не столько военному - по нашей способности обороняться, а именно структурному вреду жизни общества. И это террор по определению, даже без всякого прикрытия", — отмечает он.

Второй ключевой вопрос, по словам президента, — усиление противовоздушной обороны.

"Физическая защита объектов и восстановление после ударов - это то, что зависит от людей здесь, в Украине. Но реальная и полная защита от российских ракет и "шахедов" — это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров. Каждый день — наша коммуникация по этому поводу. Каждый день мы используем, чтобы убедить в необходимости, а главное — возможности полной защиты украинского неба. Российский террор сейчас возможен лишь потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО — то есть, по-честному, достаточно политической воли, чтобы их предоставить. Все партнеры знают, что именно нужно и кто именно может принять действительно спасительные решения", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел заседание Ставки , где обсуждалась энергетическая ситуация после российских обстрелов, произошедших этой ночью.

Также глава государства встретился с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поулсеном , обсудив российские ракетные обстрелы, необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и другие важные темы.