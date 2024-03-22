Ліквідація наслідків ракетних ударів та важливість систем ППО — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Він заявив, що сьогоднішні найголовніші пріоритети — ліквідація російських ракетних ударів та можливість посилення протиповітряної оборони України.

Про це він заявив у своєму традиційному відеозверненні.

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Як заявив глава держави, всюди, де були влучання, триватиме робота з відновлення нормальної ситуації.

"Всі служби, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України, поліція, а також усі, хто залучений, працюватимуть 24/7, щоб по максимуму подолати цей терор", — розповідає Зеленський.

Він додає, що росіяни цілеспрямовано атакували мирне життя українців.

"Удари ці були дуже підлі, прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної — по нашій здатності оборонятися, а саме структурної шкоди життю суспільства. І це терор за визначенням, навіть без будь-якого прикриття", — наголошує він.

Друге ключове питання, за словами президента — посилення протиповітряної оборони.

"Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і "шахедів" — це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів. Кожного дня — наша комунікація щодо цього. Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне — можливості повного захисту українського неба. Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО — тобто, по-чесному, достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно і хто саме може ухвалити дійсно рятівні рішення", — підбив підсумки Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де обговорювалася енергетична ситуація після російських обстрілів, які сталися цієї ночі.

Також глава держави зустрівся з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поулсеном, обговоривши російські ракетні обстріли, необхідність посилення української протиповітряної оборони та інші важливі теми.