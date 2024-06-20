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Латвийский Сейм обязал несколько тысяч россиян сдавать экзамен по знанию языка

20 июня 2024 21:35
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Бригадир София
редактор
Еще несколько тысяч россиян будут сдавать экзамен по латышскому языку
Сейм Латвии. Фото: chayka.lv
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Латвии Сейм принял изменения в закон об иммиграции. Теперь россияне, ранее не подпадавшие под это требование, сдавать экзамен по латышскому языку для сохранения права на проживание в стране.

Об этом сообщило издание Delfi.lv в четверг, 20 июня.

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За смены проголосовали 82 депутата, против были 10, а еще 6 воздержались от голосования.

Ранее требования касались только граждан России, которые получали вид на постоянное проживание по Иммиграционному закону, действующему с мая 2003 года. Это касалось более 25 тысяч человек.

Граждане Российской Федерации, получившие вид на постоянное проживание в соответствии с Законом "О въезде и пребывании в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства", утратившим силу в 2003 году, не подпадали под эти требования. По информации Управления по делам гражданства и миграции, на январь 2024 г. таких российских граждан в Латвии насчитывалось 4949 человек. Отмечено, что люди старше 75 лет будут освобождены от сдачи государственного языкового экзамена.

Напомним, Латвия отправила Украине первую партию беспилотников, закупленных в рамках Коалиции дронов. Сейчас идет закупка уже второй партии дронов.

Ранее мы писали, что в 2024 году Латвия планирует инвестировать 20 миллионов евро в поддержку Украины в рамках Коалиции беспилотников. Такая же сумма будет направлена на усиление латвийской армии дронов.

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