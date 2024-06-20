Ще кілька тисяч росіян будуть складати іспит з латиської мови

Латвійський Сейм зобов'язав кілька тисяч росіян здавати іспит із знання мови
У Латвії Сейм ухвалив зміни до закону про імміграцію. Тепер росіяни, які раніше не підпадали під цю вимогу, складати іспит з латиської мови для збереження права на проживання в країні.
Про це повідомило видання Delfi.lv у четвер, 20 червня.
Росіяни будуть складати іспит з латиської мови
За зміни проголосували 82 депутати, проти були 10, а ще 6 утрималися від голосування.
Раніше вимоги стосувалися лише тих громадян Росії, які отримували посвідку на постійне проживання за Імміграційним законом, чинним з травня 2003 року. Це стосувалося понад 25 тисяч осіб.
Громадяни Російської Федерації, які отримали посвідку на постійне проживання згідно з Законом "Про в'їзд і перебування в Латвійській Республіці іноземців та осіб без громадянства", який втратив силу у 2003 році, не підпадали під ці вимоги. За інформацією Управління у справах громадянства і міграції, на січень 2024 року таких російських громадян у Латвії налічувалося 4949 осіб. Зазначено, що люди старші за 75 років будуть звільнені від складання державного мовного іспиту.
Нагадаємо, Латвія відправила Україні першу партію безпілотників, які були закуплені в рамках Коаліції дронів. Наразі триває закупівля вже другої партії дронів.
Раніше ми писали, у 2024 році Латвія планує інвестувати 20 мільйонів євро на підтримку України в рамках Коаліції безпілотників. Така ж сума буде спрямована на посилення латвійської армії дронів.
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