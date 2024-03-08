Латвия начала выдворять россиян, которые не имеют вида на жительство

Люди на вокзале в Латвии. Иллюстративное фото: соцсети

В Латвии приказали покинуть страну первым гражданам России. Речь идет о тех россиянах, которые больше не имеют вида на жительство.

Об этом пишет Der Standart в пятницу, 8 марта.

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По данным миграционного ведомства страны, сообщения о необходимости покинуть Латвию уже получили шесть россиян.

Известно, что двое из них уже уехали, а остальные должны сделать это в течение 30 дней.

Соответствующее решение связано с изменениями в латвийском иммиграционном законодательстве, которые были приняты осенью 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Поэтому отныне каждый российский гражданин, легально желающий проживать в Латвии, должен подать заявку на получение статуса постоянного жителя. Также в отдельных случаях необходимо подтвердить знание латышского языка на языковом экзамене.

Лица, не выполнившие законных требований для получения вида на жительство, должны покинуть Латвию.

Согласно официальным данным, там проживало около 1 000 россиян, однако более 20% уже уехали через страны ЕС.

Напомним, латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Белоруссии. Под запрет попала сельхозпродукция.

Также мы писали, что Латвия решила снова ввести обязательную военную службу, чтобы противостоять потенциальным угрозам вторжения России в страны Балтии и Европы.