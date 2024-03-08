Латвія почала видворяти росіян, які не мають посвідки на проживання

Люди на вокзалі в Латвії. Ілюстративне фото: соцмережі

У Латвії наказали покинути країну першим громадянам Росії. Йдеться про тих росіян, які більше не мають посвідки на проживання.

Про це пише Der Standart у п'ятницю, 8 березня.

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За даними міграційного відомства країни, повідомлення про необхідність покинути Латвію вже отримали шість росіян.

Відомо, що двоє з них вже виїхали, а решта мають це зробити протягом 30 днів.

Відповідне рішення пов'язане зі змінами в латвійському імміграційному законодавстві, які ухвалили восени 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Тому відтепер кожен російський громадянин, який легально хоче проживати в Латвії, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя. Також в окремих випадках необхідно підтвердити знання латиської мови на мовному іспиті.

Особи, які не виконали законних вимог для отримання посвідки на проживання, повинні покинути Латвію.

Згідно з офіційними даними, там проживали близько 1 000 росіян, однак понад 20% вже виїхали через країни ЄС.

Нагадаємо, латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусії. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

Також ми писали, що Латвія вирішила знову запровадити обов'язкову військову службу, щоб протистояти потенційним загрозам вторгнення Росії до країн Балтії та Європи.