Латвія почала видворяти росіян, які не мають посвідки на проживання
У Латвії наказали покинути країну першим громадянам Росії. Йдеться про тих росіян, які більше не мають посвідки на проживання.
Про це пише Der Standart у п'ятницю, 8 березня.
Росіян депортовуватимуть з Латвії
За даними міграційного відомства країни, повідомлення про необхідність покинути Латвію вже отримали шість росіян.
Відомо, що двоє з них вже виїхали, а решта мають це зробити протягом 30 днів.
Відповідне рішення пов'язане зі змінами в латвійському імміграційному законодавстві, які ухвалили восени 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Тому відтепер кожен російський громадянин, який легально хоче проживати в Латвії, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя. Також в окремих випадках необхідно підтвердити знання латиської мови на мовному іспиті.
Особи, які не виконали законних вимог для отримання посвідки на проживання, повинні покинути Латвію.
Згідно з офіційними даними, там проживали близько 1 000 росіян, однак понад 20% вже виїхали через країни ЄС.
Нагадаємо, латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусії. Під заборону потрапила сільгосппродукція.
Також ми писали, що Латвія вирішила знову запровадити обов'язкову військову службу, щоб протистояти потенційним загрозам вторгнення Росії до країн Балтії та Європи.
Читайте Новини.LIVE!