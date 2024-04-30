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Латвия передаст Украине новый пакет помощи

30 апреля 2024 16:54
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Латвия передаст Украине новый пакет помощи
Украинский военный с дроном. Фото: Государственная пограничная служба Украины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Латвийские власти одобрили предоставление нового пакета военной поддержки Украине. Он будет содержать беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети X во вторник, 30 апреля.

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"Правительство только одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", — заявила Силиня.

Она подчеркнула, что сейчас Россия представляет самую серьезную опасность для мировой безопасности. В связи с этим Латвия ежегодно отчисляет 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную поддержку Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками", — подчеркнула премьер-министр Латвии.

Напомним, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В список переданной техники и оборудования вошла зенитная самоходная установка Skynex.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину.

ВСУ
беспилотники
военная помощь
Латвия
Украина
ПВО
дроны
война в Украине

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