Латвия передаст Украине новый пакет помощи

Украинский военный с дроном. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Латвийские власти одобрили предоставление нового пакета военной поддержки Украине. Он будет содержать беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети X во вторник, 30 апреля.

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"Правительство только одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", — заявила Силиня.

Она подчеркнула, что сейчас Россия представляет самую серьезную опасность для мировой безопасности. В связи с этим Латвия ежегодно отчисляет 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную поддержку Украины.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками", — подчеркнула премьер-министр Латвии.

Напомним, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В список переданной техники и оборудования вошла зенитная самоходная установка Skynex.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину.