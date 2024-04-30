Латвия передаст Украине новый пакет помощи
Латвийские власти одобрили предоставление нового пакета военной поддержки Украине. Он будет содержать беспилотные летательные аппараты и системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети X во вторник, 30 апреля.
Новый пакет помощи от Латвии
"Правительство только одобрило передачу украинским вооруженным силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", — заявила Силиня.
Она подчеркнула, что сейчас Россия представляет самую серьезную опасность для мировой безопасности. В связи с этим Латвия ежегодно отчисляет 0,25% своего валового внутреннего продукта на военную поддержку Украины.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и вместе с нашими союзниками", — подчеркнула премьер-министр Латвии.
Напомним, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В список переданной техники и оборудования вошла зенитная самоходная установка Skynex.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что помощь из принятого Соединенными Штатами Америки военного пакета уже начала поступать в Украину.
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