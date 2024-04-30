Латвія передасть Україні новий пакет допомоги

Український військовий з дроном. Фото: Державна прикордонна служба України

Латвійська влада схвалила надання нового пакету військової підтримки Україні. Він буде містити безпілотні літальні апарати та системи протиповітряної оборони.

Про це повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня у соцмережі X у вівторок, 30 квітня.

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"Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", — заявила Силіня.

Вона підкреслила, що зараз Росія становить найсерйознішу небезпеку для світової безпеки. У зв’язку з цим, Латвія щорічно відраховує 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову підтримку України.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками", — підкреслила прем'єр-міністр Латвії.

Нагадаємо, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До списку переданої техніки та обладнання також увійшла зенітна самохідна установка Skynex.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що допомога з ухваленого Сполученими Штатами Америки військового пакету вже почала надходити в Україну.