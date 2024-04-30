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Латвія передасть Україні новий пакет допомоги

30 квітня 2024 16:54
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Бригадир Софія
редактор
Латвія передасть Україні новий пакет допомоги
Український військовий з дроном. Фото: Державна прикордонна служба України
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Латвійська влада схвалила надання нового пакету військової підтримки Україні. Він буде містити безпілотні літальні апарати та системи протиповітряної оборони.

Про це повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня у соцмережі X у вівторок, 30 квітня.

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"Уряд щойно схвалив передачу українським збройним силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження та інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", — заявила Силіня.

Вона підкреслила, що зараз Росія становить найсерйознішу небезпеку для світової безпеки. У зв’язку з цим, Латвія щорічно відраховує 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову підтримку України.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонній основі, так і разом із нашими союзниками", — підкреслила прем'єр-міністр Латвії.

Нагадаємо, Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги. До списку переданої техніки та обладнання також увійшла зенітна самохідна установка Skynex.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що допомога з ухваленого Сполученими Штатами Америки військового пакету вже почала надходити в Україну

ЗСУ
безпілотники
військова допомога
Латвія
Україна
ППО
дрони
війна в Україні

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