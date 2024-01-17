Кулеба и Кэмерон посетили "Украина: единство цели" — прямой эфир Новини.LIVE

Глава МЗС Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 января, состоится сессия "Украина в войне: год третий" на полях ежегодного форума в Давосе. В ней примут участие министры иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и Украины Дмитрий Кулеба.

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Так, министры обсудят укрепление международного единства в поддержке обороны и экономики Украины, что и в дальнейшем будет испытывать давление. А также, какие подходы и цели должны согласовать Украина и ее международные партнеры на предстоящий год.

Известно, что встреча состоится в рамках ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, официально открывшего свою работу 15 января.

Напомним, что 16 января Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский Дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Также мы писали, что лидеры обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины и согласовали позиции перед саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне.