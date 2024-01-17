Кулеба та Кемерон відвідали "Україна: єдність мети" — прямий ефір Новини.LIVE

Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 січня, відбудеться сесія "Україна у війні: рік третій" на полях щорічного форуму в Давосі. В ній візьмуть участь міністри закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

Подивитися прямий ефір можна о 14:45 за посиланням.

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Так, міністри обговорять зміцнення міжнародної єдності в підтримці оборони й економіки України, що й надалі зазнаватиме тиску. А також які підходи й цілі мають узгодити Україна та її міжнародні партнери на майбутній рік.

Відомо, що зустріч відбудеться у межах щорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі, який офіційно відкрив свою роботу 15 січня.

Нагадаємо, що 16 січня Президент України Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український Дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за закритими дверима, а потім Зеленський поїхав.

Також ми писали, що лідери обговорили двосторонні відносини, підтримку України та узгодили позиції перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні.