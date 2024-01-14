Кулеба объяснил, зачем РФ стиральные машинки и другая западная бытовая техника
Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины. В результате атак среди обломков российских ракет неоднократно обнаруживали электронные компоненты западного производства. В частности, такие детали есть в обычной бытовой технике.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Электронные компоненты западного производства в российских ракетах
По словам чиновника, 44% всех электронных компонентов вооружений России — это разработки западных компаний.
"Россия использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей, чтобы потом встроить их в свои ракеты и убивать украинцев", — подчеркнул глава МИД.
Кроме того, Кулеба призвал все страны "Группы семи" и Европейского союза "услышать Украину и принять решительные меры".
Речь идет о поставках товаров, содержащих электронику. По его словам, "во Францию в этом вопросе меньше всего претензий".
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует провести переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В беседе также принимает участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
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