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Кулеба объяснил, зачем РФ стиральные машинки и другая западная бытовая техника

14 января 2024 06:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Кулеба объяснил, зачем РФ стиральные машинки и другая западная бытовая техника
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины. В результате атак среди обломков российских ракет неоднократно обнаруживали электронные компоненты западного производства. В частности, такие детали есть в обычной бытовой технике.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Электронные компоненты западного производства в российских ракетах

По словам чиновника, 44% всех электронных компонентов вооружений России — это разработки западных компаний.

"Россия использует стиральные машинки, микроволновки и другие бытовые приборы не для стирки и еды, а для извлечения из них отдельных запчастей, чтобы потом встроить их в свои ракеты и убивать украинцев", — подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Кулеба призвал все страны "Группы семи" и Европейского союза "услышать Украину и принять решительные меры".

Речь идет о поставках товаров, содержащих электронику. По его словам, "во Францию в этом вопросе меньше всего претензий".

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует провести переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В беседе также принимает участие руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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