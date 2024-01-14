Кулеба пояснив, навіщо РФ пральні машинки та інша західна побутова техніка
Російські окупанти продовжують атакувати територію України. Внаслідок атак серед уламків російських ракет неодноразово виявляли електронні компоненти західного виробництва. Зокрема, такі деталі є у звичайній побутовій техніці.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Електронні компоненти західного виробництва у російських ракетах
За словами посадовця, 44% усіх електронних компонентів озброєнь Росії — це розробки західних компаній.
"Росія використовує пральні машинки, мікрохвильовки й інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин, щоб потім вмонтувати їх в свої ракети і вбивати українців", — підкреслив очільник МЗС.
Крім того, Кулеба закликав всі країни "Групи семи" й Європейського союзу "почути Україну і вжити рішучих заходів".
Йдеться про постачання тих товарів, які містять містять електроніку. За його словами, "до Франції у цьому питанні найменше претензій".
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує провести переговори із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто У бесіді також бере участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Читайте Новини.LIVE!