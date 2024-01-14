Кулеба пояснив, навіщо РФ пральні машинки та інша західна побутова техніка

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Російські окупанти продовжують атакувати територію України. Внаслідок атак серед уламків російських ракет неодноразово виявляли електронні компоненти західного виробництва. Зокрема, такі деталі є у звичайній побутовій техніці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За словами посадовця, 44% усіх електронних компонентів озброєнь Росії — це розробки західних компаній.

"Росія використовує пральні машинки, мікрохвильовки й інші побутові прилади не для прання та їжі, а для вилучення з них окремих запчастин, щоб потім вмонтувати їх в свої ракети і вбивати українців", — підкреслив очільник МЗС.

Крім того, Кулеба закликав всі країни "Групи семи" й Європейського союзу "почути Україну і вжити рішучих заходів".

Йдеться про постачання тих товарів, які містять містять електроніку. За його словами, "до Франції у цьому питанні найменше претензій".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба планує провести переговори із головою МЗС Угорщини Петером Сійярто У бесіді також бере участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.