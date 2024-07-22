Протесты польских фермеров на границе с Украиной. Фото: Wyborcza

Феномен успеха, даже частичного, ультраправого в целом в современной Европе интересен из нескольких аспектов: изоляционистские настроения электората растут, как и умение России использовать их, что позволяет ей решать политические задачи в европейских столицах. Эти тенденции легко исследовать на примере использования польских фермеров — как они вдруг стали важнейшим фактором нескольких избирательных кампаний в Польше, и так же неожиданно превратились в абсолютный политический хлам.

Детальнее вопрос исследовала специальная журналистка Новини.LIVE в Варшаве Альбина Трубенкова.

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Куда исчезли польские фермеры?

Массовые протесты польских аграриев против украинского зерна начались осенью прошлого года, как раз тогда, когда эта продукция уже не шла транзитом через Польшу. Но осенью, на парламентских выборах на фоне мощных протестов аграриев правящие правые — консерваторы — потеряли благосклонность традиционно "своих" восточных регионов Польши, что, наконец, стоило им власти.

Тогда, накануне выборов в Сейма, ультраправые Польши, партии "Конфедерация", предсказывали чуть ли не третье место в парламенте, соцопросы показывали резкий рост их поддержки с традиционных 7% до 13-14%. Именно они были политическими инициаторами протестов польских фермеров на границе с Украиной. Впрочем, результаты оказались довольно скромными — те же 7% (немного напоминает последний французский феномен на досрочных выборах, не так ли?).

Меньше с тем, российских сценаристов и кураторов ультраправых сил результат парламентской кампании 2023 года в Польше вдохновил на новые завоевания. И тогда, именно после выборов в Сейма РП осенью, протесты "польских фермеров" с блокировкой границы Украины взорвались с новой силой. Вроде бы они были направлены против украинского зерна.

Протесты польских фермеров. Фото: РАР

Повод надуман, потому что его уже давно никто не завозил в Польшу. Ультраправые, то есть "Конфедерация", открыто анонсировали, поддерживали эти протесты, ее сторонники щеголяли в соцсетях как возят провиант и все необходимое протестующим. Масштаб поражал — заблокированы были все пункты пересечения границы между Украиной и Польшей, это длилось месяцами почти непрерывно зимой и весной.

Периодически "фермеров" организованно свозили на митинги в Варшаву, где они после себя оставляли горы мусора и одинаковые маленькие бутылочки из-под водки ("чвартки" и "мавпки", так их называют поляки).

Протесты агрериев и местные выборы

Приближались местные выборы-2024 в Польше, соцопрос показывал, что 80% граждан Польши поддерживают требования аграриев. Кстати, большинство требований касалось европейского "зеленого курса", а не украинского зерна, поэтому протестовать фермеры могли разве что под офисом госпожи Меркель, при лидерстве которой и возникли "экологические требования", как и ориентированность Евросоюза на "экологические приоритеты" против атомной энергетики, а де-факто — в пользу российского газа.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель с Владимиром Путиным. Фото: росСМИ

Весной показатели "Конфедерации" в соцопросах снова выросли до 13%, а новые польские власти либералов и правоцентристов не могли договориться с протестующими "фермерами" об условиях прекращения протестов. Ультраправые готовились праздновать победу. И… снова получили магические 7% на апрельских выборах в местное самоуправление. Конфедераты смешно оправдывались, что на абсолютно благодатной для их пропаганды территории Подкарпатского воеводства они улучшили свой предварительный результат на 0,8%.

А как же так? Где 80% поддержки фермеров среди избирателей всех воеводств, и где 0,8% на лояльном Подкарпатье?

Выборы в Европарламент и исчезновение фермеров

Ультраправые и их российские друзья (а о том, что они действуют в унисон, в Польше разве что ленивый не говорит) вдруг перестали поддерживать протесты аграриев. Это совпало с оглашением результатов местных выборов в апреле.

Приближались следующие выборы в Европарламент. Польские националисты совершили работу над ошибками: вместо отстаивания интересов фермеров в их предвыборных лозунгах появился дешевый популизм для всех с акцентом на защиту социальных прав поляков.

Наконец ультраправые на выборах в Европаламент получили свой лучший результат — 12%. И совсем не удивляет тот факт, что масштабные протесты фермеров уже не возобновились. То есть были попытки перекрывать отдельные пункты пересечения украинско-польской границы на несколько дней, впрочем, организация протестов была ничтожна — ни массового завоза протестующих, ни одинаковых маленьких "мавпок" из-под водки.

Ультраправые и их технологи поняли, что поддержка протестов фермеров польским обществом – это одно дело, а совсем другое – политические предпочтения и интересы самого избирателя. Поэтому 80% сочувствующих аграриям оказались безразличными к воланам тех же конфедератов. Действительно, можно сочувствовать соседке, которую каждый день бьет ее пьяный мужчина, но из сочувствия никто не будет ходить каждый день разнимать чужие пьяные застолья.

Схемы ультраправых в Европе

История с успехами и просчетами ультраправых в Европе показывает, как легко играть на настроениях потенциального электората. Играть под лозунгами защиты "национальных производителей", "национальных интересов", раздувать истерию и требовать прекратить экспорт в Польшу даже зерна из Бразилии на границе с Украиной (такие гротескные требования тоже звучали, хотя все понимали, что зерно с глобального Юга идет как раз российское, заливая Европу). Националисты в Европе с российским "душком" пытаются использовать любую проблемную тему в политических баталиях. Сначала тестируют ее.

Марин Ле Пен, чья ультраправая партия проиграла на выборах во Франции, несмотря на победные прогнозы. Фото: ABACA

И когда мы видим высокие цифры крайне правых на выборах в Европе, это не всегда говорит о резком изменении настроений в обществах европейских стран. Часто речь идет об удачно найденной теме для заигрывания с электоратом.

Схема с польскими фермерами не сработала, хотя и отрабатывалась более полугода. Но в случае необходимости ее снова вытащат из политического шкафчика, подогреют "обезьянькой" и укажут, против кого протестовать и что блокировать. А ведь есть еще темы о "мире", "усталости от войны", "требования возобновить отношения с россией" - будто все это разные нарративы, однако технологии отработки те же.