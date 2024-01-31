Кубраков заявил о готовности турецкой компании помогать в восстановлении Украины

Министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков на встрече с турецкими политиками. Фото: страница чиновника в соцсети X

В Стамбуле сегодня, 31 января, проходит Форум по восстановлению Украины. На нем присутствует министр по развитию громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, который уже встретился с представителями турецкого правительства. В частности он заявил о том, что турецкая компания Türkiye будет принимать активное участие в восстановлении нашего государства.

Об этом он сообщил в соцсети X.

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Кубракову удалось провести встречу с министром торговли Турции Омером Болатом и министром транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадиром Уралоглу.

Александр Кубраков на встрече с турецкими политиками. Фото: страница чиновника в соцсети X

"Форум будет способствовать увеличению торгового потенциала наших стран, расширению логистики и внешнеэкономических связей. У нас есть общая цель — Черное море должно стать зоной сотрудничества, торговли и экономического роста. Важно привлекать частные инвестиции в восстановление инфраструктуры", — подчеркнул украинский министр.

Восстановление украинских городов

По словам Кубракова, в 2024 году приоритетами для Украины являются проекты, направленные на восстановление энергетической, жилищной, критической и социальной инфраструктуры.

Александр Кубраков на встрече с турецкими политиками. Фото: страница чиновника в соцсети X

"Я благодарен за готовность компании Türkiye активно участвовать в реализации проектов по восстановлению инфраструктуры в Украине, которая была разрушена или повреждена в результате агрессии РФ", — добавил чиновник.

Напомним, ранее мы писали, что жители Ирпеня жалуются на затягивание восстановления в результате атаки РФ. Речь идет о людях, которые живут на улице Севериновская, 105-Н.