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Кубраков заявив про готовність турецької компанії допомагати у відновленні України

31 січня 2024 17:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кубраков заявив про готовність турецької компанії допомагати у відновленні України
Міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на зустрічі з турецькими політиками. Фото: сторінка посадовця в соцмережі X
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Стамбулі сьогодні, 31 січня, проходить Форум з відновлення України. На ньому присутній міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, який вже зустрівся з представниками турецького уряду. Зокрема він заявив про те, що турецька компанія Türkiye буде брати активну участь у відбудові нашої держави. 

Про це він повідомив у соцмережі X.

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З ким зустрівся Кубраков

Кубракову вдалося провести зустріч з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу.

відбудова України
Олександр Кубраков на зустрічі з турецькими політиками. Фото: сторінка посадовця в соцмережі X

"Форум сприятиме збільшенню торгового потенціалу наших країн, розширенню логістики та зовнішньоекономічних зв'язків. У нас є спільна мета — Чорне море має стати зоною співпраці, торгівлі та економічного зростання. Важливо залучати приватні інвестиції у відновлення інфраструктури", — наголосив український міністр.

Відбудова українських міст

За словами Кубракова, в 2024 році пріоритетами для України є проєкти, які спрямовані на відбудову енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури.

відбудова України
Олександр Кубраков на зустрічі з турецькими політиками. Фото: сторінка посадовця в соцмережі X

"Я вдячний за готовність компанії Türkiye брати активну участь у реалізації проектів з відновлення інфраструктури в Україні, яка була зруйнована або пошкоджена внаслідок агресії РФ", — додав посадовець. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що жителі Ірпеня скаржаться на затягування відбудови внаслідок атаки РФ. Йдеться про людей, які проживають на вулиці Северинівська 105-Н.

Олександр Кубраков
Туреччина
відновлення
будинок
війна в Україні
Росія

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