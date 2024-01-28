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В Ірпені жителі будинку скаржаться на затягування відбудови

28 січня 2024 02:23
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В Ірпені жителі будинку скаржаться на затягування відбудови
Зруйнований будинок в Ірпені. Фото: Новини.LIVE
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Жителі Ірпеня скаржаться на затягування відбудови внаслідок атаки РФ. Йдеться про людей, які проживають на вулиці Северинівська 105-Н.

Про це інформують місцеві мешканці, пише Київщина 24/7.

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Зазначається, що будинок розташований у мікрорайоні СМУ. До російського вторгнення у ньому проживало понад 120 мешканців. Після атак РФ він отримав 3 категорію ушкоджень та потребує капітального ремонту.

Мешканці попросили місцеву владу надати інформацію щодо фондів та програм, у які подали цей будинок. 

"26.01.2024 жодних чітких відповідей від мерії міста Ірпінь мешканці будинку досі не отримали на жодне із зазначених звернень. Де повний проєкт відбудови? Де інформація про подання будинку до Київської обласної державної адміністрації на розгляд щодо фінансування капремонту?" — скаржаться місцеві мешканці.

Також у листі до міськради врахували прохання подати від мерії міста будинок до фонду United24. За усною інформацією від мера відповідь мала би бути через тиждень.

"Тим часом суміжний будинок вул. Северинівська 105-О вже пройшов техніко-економічне обґрунтування в мерії та навіть буде частково нею профінансований у розмірі 20%. Хоча через спорідненість конструкцій відбудовувати обидва будинки мали разом", — пишуть мешканці на сторінці будинку у Facebook.

Нагадаємо, український гурт Green Grey презентував відеокліп на пісню "Друже". Музиканти розповіли про свій біль після втрати близького друга.

Ірпінь
будинок
атака
ракетний удар

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