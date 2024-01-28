В Ирпене жители дома жалуются на затяжку восстановления

Разрушенный дом в Ирпене. Фото: Новости.

Жители Ирпеня жалуются на затягивание восстановления в результате атаки РФ. Речь идет о людях, проживающих на улице Севериновская 105-Н.

Об этом информируют местные жители, пишет Киевщина 24/7.

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Отмечается, что здание расположено в микрорайоне СМУ. До российского вторжения в нем проживало более 120 человек. После атак РФ он получил 3 категорию повреждений и нуждается в капитальном ремонте.

Жители попросили местные власти предоставить информацию о фондах и программах, в которые подали этот дом.

"26.01.2024 никаких четких ответов от мэрии города Ирпень жители дома до сих пор не получили ни на одно из указанных обращений. Где полный проект восстановления? Где информация о предоставлении дома в Киевскую областную государственную администрацию на рассмотрение о финансировании капремонта?" — жалуются местные жители.

Также в письме горсовету учли просьбу подать от мэрии города дом в фонд United24. По устной информации от мэра ответ должен быть через неделю.

"Между тем смежный дом ул. Севериновская 105-О уже прошел технико-экономическое обоснование в мэрии и даже будет частично ею профинансирован в размере 20%. Хотя из-за родства конструкций отстраивать оба дома должны вместе", — пишут жильцы на странице дома в Facebook.

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