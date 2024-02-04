Криоконсервация в Украине — что для этого нужно

Военные на прием у врача. Фото: Армия.

Верховная Рада до конца марта проголосует изменения в законодательство, позволяющие использовать репродуктивные клетки павших военных. Теперь стало известно, что нужно для процедуры криоконсервации. Об этом рассказал народный депутат, фракция "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Заявление он сделал в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

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Что нужно для криоконсервации

"Будет перечень документов, которые разработает Правительство. Какие именно формы документов нужно заполнять, что касается хранения. Что касается сдачи, эти документы не отличаются от тех, которые были вне этого закона. Пакет документов одинаков", — сказал Радуцкий.

То есть речь идет о паспорте, идентификационном коде, свидетельстве о браке (при наличии) и военном билете.

Как известно, законопроектом№ 8011 Оксаны Дмитриевой предусмотрено обеспечение прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство.

Этот закон даст военным ВСУ возможность бесплатно изымать и сохранять свои половые клетки, чтобы в случае ранения на фронте, влияющего на репродуктивные функции, мужчины и женщины позже смогли иметь детей.

К слову, ранее Радуцкий заверил, что дети военнослужащих, которые были зачаты благодаря криоконсервации, будут иметь такие же социальные гарантии, как и другие дети украинских защитников. Для этого были внесены соответствующие поправки в гражданский и семейный кодексы Украины.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о том, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и сохранение репродуктивных клеток. 271 народный депутат в сессионном зале выступил за этот законопроект.