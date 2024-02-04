Кріоконсервація в Україні — що для цього потрібно

Військові на прийом в лікаря. Фото: Армія.Inform

Верховна Рада до кінця березня проголосує зміни до законодавства, які дозволять використовувати репродуктивні клітини полеглих військових. Тепер стало відомо, що потрібно для процедури кріоконсервації. Про це розповів народний депутат, фракція "Слуга народу", голова комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Заяву він зробив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Що потрібно для кріоконсервації

"Буде перелік документів, які розробить Уряд. Які саме форми документів треба заповнювати, що стосується зберігання. Стосовно здачі, ці документи не відрізняються від тих, які були поза цим законом. Пакет документів однаковий", — сказав Радуцький.

Тобто, йдеться про паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб (за наявності) та військовий квиток.

Як відомо, законопроєктом № 8011 Оксани Дмітрієвої передбачено забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство.

Цей закон дасть військовим ЗСУ можливість безкоштовно вилучати та зберігати свої статеві клітини, щоб у разі поранення на фронті, яке впливає на репродуктивні функції, чоловіки та жінки пізніше змогли мати дітей.

До слова, раніше Радуцький запевнив, що діти військовослужбовців, які були зачаті завдяки кріоконсервації, матимуть такі самі соціальні гарантії, як і інші діти українських захисників. Для цього було внесено відповідні поправки до цивільного і сімейного кодексів України.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про те, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин. 271 народний депутат у сесійній залі виступив за цей законопроєкт.