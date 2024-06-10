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Крымский мост временно закрыли — РосСМИ пишут о ракетных ударах на оккупированном полуострове

10 июня 2024 01:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Взрывы в Крыму ночью 10 июня, что известно
Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во временно оккупированном Крыму — угроза ракетных ударов. Российские телеграмма-каналы сообщают, что якобы 6 ракет атаковали полуостров и, в частности, город Севастополь.

По данным мониторинговых групп, в Крыму работает ПВО.

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Ракетные удары в Крыму 10 июня

Жители оккупированных территорий пишут, что слышали взрывы в Джанкое, а сигнал воздушной тревоги включили после ударов.

Ракетные атаки в Крыму 10 июня
Скриншот Telegram/Крым INFO

Напомним, по данным разведки Британии, Россия отчаянно пытается не допустить уничтожения так называемого Крымского моста. Для этого использует баржи для защиты переправы от атак дронов.

Также мы сообщали, что российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму стали искать способы скрыть собственные зенитно-ракетные комплексы от ударов ВСУ.

обстрелы
ракетный удар
Крымский мост
Крым
война
ВСУ

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