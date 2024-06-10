Взрывы в Крыму ночью 10 июня, что известно

Дым после взрыва. Фото иллюстративное: скриншот видео

Во временно оккупированном Крыму — угроза ракетных ударов. Российские телеграмма-каналы сообщают, что якобы 6 ракет атаковали полуостров и, в частности, город Севастополь.

По данным мониторинговых групп, в Крыму работает ПВО.

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Жители оккупированных территорий пишут, что слышали взрывы в Джанкое, а сигнал воздушной тревоги включили после ударов.

Скриншот Telegram/Крым INFO

Напомним, по данным разведки Британии, Россия отчаянно пытается не допустить уничтожения так называемого Крымского моста. Для этого использует баржи для защиты переправы от атак дронов.

Также мы сообщали, что российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму стали искать способы скрыть собственные зенитно-ракетные комплексы от ударов ВСУ.