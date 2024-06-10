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Кримський міст тимчасово закрили — РосЗМІ пишуть про ракетні удари на окупованому півострові

10 червня 2024 01:35
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Криму вночі 10 червня, що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У тимчасово окупованому Криму — загроза ракетних ударів. Російські телеграм-канали повідомляють, що нібито 6 ракет атакували півострів і, зокрема, місто Севастополь. 

За даними моніторингових груп у Криму працює ППО. 

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Ракетні удари в Криму 10 червня 

Жителі окупованих територій пишуть, що чули вибухи у Джанкої, а сигнал повітряної тривоги включили вже після ударів.

Ракетні атаки в Криму 10 червня
Скриншот Telegram/Крым INFO

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, Росія відчайдушно намагається не допустити знищення так званого Кримського мосту. Для цього використовує баржі для захисту переправи від атак дронів.

Також ми повідомляли, що російські сили ППО в тимчасово окупованому Криму стали шукати засоби сховати власні зенітно-ракетні комплекси від ударів ЗСУ. 

обстріли
ракетний удар
Кримський міст
Крим
війна
ЗСУ

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