Кремлевский режиссер — разыскивают россияна, снимающего фильмы о так называемых героях "СВО"

Подозреваемый. Фото: Донецкая областная прокуратура

Сообщено о подозрении режиссеру, снимающему фильмы об участниках так называемой "СВО" (так в России называют войну против Украины. — Ред.) по кремлевским сценариям. Сейчас он объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в пятницу, 17 мая.

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В марте 2022 года уроженец РФ, будучи в Донецке и поддерживая политику государства-агрессора, стал служить оккупантам на так называемом "культурном фронте".

В качестве режиссера и оператора он снимает на захваченной части области репортажи, фильмы и сериалы, поддерживающие полномасштабное вторжение российских войск на территорию нашего государства.

Свое сотрудничество с врагом подозреваемый освещает в телеграмм-канале и на пропагандистских ресурсах. Главные акценты в сюжетах он расставляет на героизации участников "СВО".

Фейковый военкор распространяет ложную информацию об обстрелах населенных пунктов якобы украинскими защитниками. В совместных проектах с местными медиа и "общественной палатой днр" мужчина одобряет действия муртадов, назначенных воплощать политику кремля в захваченных регионах, информирует прокуратура.

Фигурант заочно уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности. Сейчас он объявлен в розыск.

Максимальное наказание, которое его ждет, — 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе оккупационных лагерей, в которых россияне учат детей воевать против Украины. Речь идет о кремлевском пропагандисте Дмитрии Полковникове.

Ранее СБУ провела обыски у главы Запорожской епархии УПЦ МП митрополита Луки Андрея Коваленко. Ему сообщили о подозрении в разжигании религиозной ненависти.

Также мы писали, что СБУ задержала агента, который шпионил за военными аэродромами ВСУ в Донецкой области и передавал полученные данные военным ППК "Вагнер".