Кремлівський режисер — розшукують росіяна, який знімає фільми про так званих героїв "СВО"

Підозрюваний. Фото: Донецька обласна прокуратура

Повідомлено про підозру режисеру, який знімає фільми про учасників так званої "СВО" (так в Росії називають війну проти України. — Ред.) за кремлівськими сценаріями. Наразі його оголошено в розшук.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури у п’ятницю, 17 травня.

Читайте також:

Фейковий воєнкор висвітлює вбивць як "героїв"

У березні 2022 року уродженець РФ, перебуваючи в Донецьку та підтримуючи політику держави-агресора, почав служити окупантам на так званому "культурному фронті".

В якості режисера і оператора він знімає на захопленій частині області репортажі, фільми та серіали, в яких підтримує повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої держави.

Свою співпрацю з ворогом підозрюваний висвітлює в телеграм-каналі та на пропагандистських ресурсах. Головні акценти в сюжетах він розставляє на героїзації учасників "СВО".

Фейковий воєнкор розповсюджує неправдиву інформацію про обстріли населених пунктів нібито українськими захисниками. У спільних проєктах з місцевими медіа й "громадською палатою днр" чоловік схвалює дії маріонеток, призначених втілювати політику кремля в захоплених регіонах, інформує прокуратура.

Фігуранту заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Наразі його оголошено у розшук.

Максимальне покарання, яке його чекає, — 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру очільнику окупаційних таборів, в яких росіяни навчають дітей воювати проти України. Йдеться про кремлівського пропагандиста Дмитра Полковникова.

Раніше СБУ провела обшуки в очільника Запорізької єпархії УПЦ МП митрополита Луки Андрія Коваленка. Йому повідомили про підозру в розпалюванні релігійної ненависті.

Також ми писали, що СБУ затримала агента, який шпигував за військовими аеродромами ЗСУ на Донеччині й передавав отримані дані військовим ПВК "Вагнер".