Кремля усиливает преследование оппозиции из-за войны в Украине

Путин и его правительство. Фото иллюстративное: GV Vire

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают, что проект новой контртеррористической стратегии России создает новые термины, чтобы узаконить преследования оппозиционеров, не согласных с политикой Кремля. В частности, это касается и осуждения агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщили в Институте изучения войны во вторник, 23 июля.

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Преследование оппозиции в России

В отчете ISW сообщается, что Россия предпринимает шаги по кодификации терминов, расширяющих российское официальное определение преследуемого экстремизма. Это происходит вследствие постоянной работы России над узаконением уголовного преследования и подавления внутренней оппозиции Кремлю и его войне в Украине.

Министерство внутренних дел России опубликовало 22 июля проект новой так называемой контртеррористической стратегии, согласно которой устанавливаются юридические определения "русофобии" и "ксенофобии", а также меняется определение "радикализма", "противодействия экстремизму" и "субъектам противодействия экстремизму".

Аналитики Института объясняют, что эти определения пытаются информационно увязать и даже определить оппозицию к нынешним действиям и структуре российского правительства как этническую нетерпимость к россиянам, поддерживающим политику Кремля и войну против Украины, ненависть к российской культуре и истории, а также поддержку государств, "недружественных" в Россию в сознании россиян.

Скорее всего, по мнению экспертов ISW, Кремль пытается использовать эти определения и дальнейшие преследования, чтобы выслужиться перед российскими ультранационалистами, поскольку в последнее время Кремль усиливает борьбу с нелегальной миграцией на фоне этнической напряженности под видом борьбы с экстремизмом. При этом российские власти не в состоянии эффективно противостоять угрозе исламского экстремизма в самой России.

"Внутренний экстремизм" в РФ

В пояснительной записке к проекту контртеррористической стратегии отмечается, что решение проблемы внутреннего экстремизма требует изменений во всех сферах государственной политики, включая национальную, миграционную, молодежную, культурную и информационную политику.

Теперь, считают эксперты, Кремль будет опираться на нарративы, которые продвигают внутренний национализм, чтобы создать информационные условия для дальнейшей войны против Украины и предстоящей враждебности другим государствам, повесив на них "русофобские" и другие "экстремистские" ярлыки.

Ранее мы писали, что война Российской Федерации против Украины вызывает все большее раздражение в регионах государства-агрессора. Это обусловлено необходимостью для местного населения "затягивать пояса".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин успешно построил военную экономику быстрее, чем ожидалось. Государству-агрессору удалось в пять раз увеличить выпуск снарядов.