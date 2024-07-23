Кремля посилює переслідування опозиції через війну в Україні

Путін і його уряд. Фото ілюстративне: GV Vire

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вказують, що проект нової контртерористичної стратегії Росії створює нові терміни, щоб узаконити переслідування опозиціонерів, які не згодні з політикою Кремля. Зокрема це стосується і засудження агресивної війни проти України.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни у вівторок, 23 липня.

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Переслідування опозиції в Росії

У звіті ISW повідомляється, що Росія здійснює кроки з кодифікації термінів, які розширюють російське офіційне визначення переслідуваного екстремізму. Це відбувається внаслідок постійної роботи Росії над узаконенням кримінального переслідування і придушення внутрішньої опозиції Кремлю і його війні в Україні.

Міністерство внутрішніх справ Росії опублікувало 22 липня проект нової так званої контртерористичної стратегії, згідно з якою встановлюються юридичні визначення "русофобії" та "ксенофобії", а також змінюється визначення "радикалізму", "протидії екстремізму" та "суб'єктів протидії екстремізму".

Аналітики Інституту пояснюють, що ці визначення намагаються інформаційно пов'язати і навіть визначити опозицію до нинішніх дій і структури російського уряду як етнічну нетерпимість до росіян, які підтримують політику Кремля і війну проти України, ненависть до російської культури та історії, а також підтримку держав, "недружніх" до Росії у свідомості росіян.

Скоріш за все, на думку експертів ISW, Кремль намагається використовувати ці визначення і подальші переслідування, щоб вислужитися перед російськими так званими ультранаціоналістами, оскільки останнім часом Кремль посилює боротьбу з нелегальною міграцією на тлі етнічної напруженості під виглядом боротьби з екстремізмом. При цьому російська влада не в змозі ефективно протистояти загрозі ісламського екстремізму в самій Росії.

"Внутрішній екстремізм" в РФ

У пояснювальній записці до проекту контртерористичної стратегії зазначається, що "вирішення" проблеми внутрішнього екстремізму потребує змін у "всіх сферах державної політики, включаючи національну, міграційну, молодіжну, культурну та інформаційну (політику)".

Тепер, вважають експерти, Кремль спиратиметься на наративи, які просувають внутрішній націоналізм, щоб створити інформаційні умови для подальшої війни проти України та майбутньої ворожості до інших держав, повісивши на них "русофобські" та інші "екстремістські" ярлики.

Раніше ми писали, що війна Російської Федерації проти України викликає все більше роздратування у регіонах держави-агресора. Це зумовлено необхідністю для місцевого населення "затягувати паски".

Нагадуємо, російський диктатор Володимир Путін успішно побудував воєнну економіку швидше, ніж очікувалося. Державі-агресору вдалося вп'ятеро збільшити випуск снарядів.