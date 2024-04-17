Кремень заявил, что через три месяца русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: Инициатива «Учи на украинском» / Facebook

С 17 июля 2024 года вступает в силу шестой пункт восьмой части 40 статьи Закона Украины "О медиа". Он укрепляет положение об обязательном использовании украинского языка в эфире транслируемых на украинском программ.

Об этом заявил, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в среду, 17 апреля.

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"Итак, уже через три месяца использование негосударственного языка в эфирах допускается только в употребленных участниками программ постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах. А все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. дублированные или озвученные на украинском", — пояснил Тарас Кремень.

По его словам, это поможет прекратить практику двуязычия в украинско-российских телевизионных и радиоэфирах, которая, согласно решению Конституционного Суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единого государственного и нарушает право граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

"Сегодня в телеэфирах общенациональных телевизионных каналов практикуется украинско-русское двуязычие, при котором участники используют русский язык без перевода, озвучивания или субтитрования на государственный язык. С 17 июля такая практика будет прекращена. Украинского станет больше", — подчеркнул Тарас Кремень.

Также следует отметить, что с 1 января 2024 года, в соответствии с 40-й статьей и четвертым пунктом раздела Х Заключительных и переходных положений Закона Украины "О медиа", телеканалы с лицензией на общегосударственное вещание обязаны транслировать программы и фильмы на государственном языке не менее чем 90% их общего времени в эфире с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Пост Тараса Кременя. Фото: скриншот

Напомним, что языковой омбудсмен возмутился из-за извращенных названий детских садов и призвал изменить их.

Ранее мы писали, что Кремень обратился к президенту Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава с просьбой создать украиноязычную аудиодорожку для телеканалов компании, транслируемых в Украине.