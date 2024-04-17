Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Кремень заявил, что через три месяца русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров arrow

Кремень заявил, что через три месяца русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров

17 апреля 2024 20:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Кремень заявил, что через три месяца русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: Инициатива «Учи на украинском» / Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

С 17 июля 2024 года вступает в силу шестой пункт восьмой части 40 статьи Закона Украины "О медиа". Он укрепляет положение об обязательном использовании украинского языка в эфире транслируемых на украинском программ.

Об этом заявил, что уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в среду, 17 апреля.

Читайте также:

Русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров украинских программ

"Итак, уже через три месяца использование негосударственного языка в эфирах допускается только в употребленных участниками программ постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах. А все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.д. дублированные или озвученные на украинском", — пояснил Тарас Кремень.

По его словам, это поможет прекратить практику двуязычия в украинско-российских телевизионных и радиоэфирах, которая, согласно решению Конституционного Суда Украины, не соответствует конституционному статусу украинского языка как единого государственного и нарушает право граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

"Сегодня в телеэфирах общенациональных телевизионных каналов практикуется украинско-русское двуязычие, при котором участники используют русский язык без перевода, озвучивания или субтитрования на государственный язык. С 17 июля такая практика будет прекращена. Украинского станет больше", — подчеркнул Тарас Кремень.

Также следует отметить, что с 1 января 2024 года, в соответствии с 40-й статьей и четвертым пунктом раздела Х Заключительных и переходных положений Закона Украины "О медиа", телеканалы с лицензией на общегосударственное вещание обязаны транслировать программы и фильмы на государственном языке не менее чем 90% их общего времени в эфире с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Сообщение Тараса Кременя. Фото: скриншот
Пост Тараса Кременя. Фото: скриншот

Напомним, что языковой омбудсмен возмутился из-за извращенных названий детских садов и призвал изменить их.

Ранее мы писали, что Кремень обратился к президенту Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава с просьбой создать украиноязычную аудиодорожку для телеканалов компании, транслируемых в Украине.

закон
русский язык
СМИ
Украина
украинский язык
Тарас Креминь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость