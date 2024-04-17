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Кремінь заявив, що за три місяці російська мова має повністю зникнути з ефірів

17 квітня 2024 20:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кремінь заявив, що за три місяці російська мова має повністю зникнути з ефірів
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Ініціатива «Навчай українською» / Facebook
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

З 17 липня 2024 року набирає чинності шостий пункт восьмої частини 40-ї статті Закону України "Про медіа". Він зміцнює положення про обов’язкове використання української мови в ефірі програм, що транслюються українською.

Про це заявив, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у середу, 17 квітня.

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"Відтак, вже за три місяці використання недержавної мови в ефірах допускається лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах. А усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською", — пояснив Тарас Кремінь.

За його словами, це допоможе припинити практику двомовності в українсько-російських телевізійних та радіоефірах, яка, згідно з рішенням Конституційного Суду України, не відповідає конституційному статусу української мови як єдиної державної та порушує право громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

"Сьогодні в телеефірах загальнонаціональних телевізійних каналів практикується українсько-російська двомовність, за якої учасники застосовують російську мову без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою. З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше", — підкреслив Тарас Кремінь.

Також варто зазначити, що з 1 січня 2024 року, відповідно до 40-ї статті та четвертого пункту розділу Х Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про медіа", телеканали з ліцензією на загальнодержавне мовлення зобов’язані транслювати програми та фільми державною мовою не менше ніж 90% їх загального часу в ефірі з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Допис Тараса Креміня. Фото: скриншот
Допис Тараса Креміня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що мовний омбудсмен обурився через покручені назви дитячих садочків та закликав змінити їх.

Раніше ми писали, що Кремінь звернувся до президента Warner Bros. Discovery Девіда Заслава з проханням створити  україномовну аудіодоріжку для телеканалів компанії, які транслюються в Україні. 

закон
російська мова
ЗМІ
Україна
українська мова
Тарас Кремінь

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