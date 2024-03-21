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Мовний омбудсмен обурився через покручені назви дитячих садочків та закликав змінити їх

21 березня 2024 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мовний омбудсмен обурився через покручені назви дитячих садочків та закликав змінити їх
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Никвести
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав місцеві органи влади, військові адміністрації та власників приватних дитячих садочків змінити назви згідно з українським правописом. За його словами, він отримує скарги, що деякі назви дошкільних навчальних закладів не відповідають "здоровому глузду".

Про це Тарас Кремінь написав у Facebook у середу, 20 березня.

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Уповноважений зазначив, що отримує скарги на назви дошкільних навчальних закладів, які мають російськомовний характер, не відповідають стандартам української мови чи "просто здоровому глузду".

Таким чином, під час перевірки натрапили на такі назви дитячих садочків, як "Івушка", "Ладоньки", "Карандашкіно", "Кузнєчик", "Топольок", "Заїнька", "Черьомушки", "Рома+Машка", "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Універсул прікіндеїлор", "Ендекерт", "Пачірта", "Монтессорі фемелі", "Британіка кідс", "Спік Інглиш", "Грінрайс кідс" та інші.

"Зросійщені, подекуди іншомовні назви переважно трапляються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край! Маємо рішуче відстоювати пріоритет державної мови в усіх сферах життя, адже це — зміцнення національних інтересів та посилення національної безпеки", — підкреслив Кремінь.

Він нагадав, що згідно з законом назви органів державної влади, органів влади АР Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної й комунальної форм власності мають виконуватися українською мовою.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя

Нагадаємо, що Кремінь звернувся до президента Warner Bros. Discovery Девіда Заслава з проханням створити  україномовну аудіодоріжку для телеканалів компанії, які транслюються в Україні. Йдеться про Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet, Science Channel.

Також ми писали, що у Верховній Раді ухвалили рішення перейменувати місто Южне, що в Одеській області на Порт-Аненталь. Друга частина назви "Аненталь" —  перекладається як "Долина святої Анни".

закон
діти
Україна
українська мова
Тарас Кремінь
дитячі садочки

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