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Языковой омбудсмен возмутился из-за перекрученных названий детских садов и призвал изменить их

21 марта 2024 04:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Языковой омбудсмен возмутился из-за перекрученных названий детских садов и призвал изменить их
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: Никвесты
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал местные органы власти, военные администрации и владельцев частных детских садов изменить названия согласно украинскому правописанию. По его словам, он получает жалобы, что некоторые названия дошкольных учебных заведений не отвечают "здравому смыслу".

Об этом Тарас Кремень написал в Facebook в среду, 20 марта.

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Уполномоченный отметил, что получает жалобы на названия дошкольных учебных заведений, которые носят русскоязычный характер, не отвечают стандартам украинского языка или "просто здравому смыслу".

Таким образом, во время проверки натолкнулись на такие названия детских садов, как "Ивушка", "Ладоньки", "Карандашкино", "Кузнечик", "Тополек", "Заинька", "Черемушки", "Рома+Машка", "КульБабочка", "Инжераш", "Мугурел", "Универсул прикиндеилор", "Эндекерт", "Пачирта", "Монтессори фемели", "Британика Кидс", "Спик Инглиш", "Гринрайс Кидс" и другие.

"Российские, иногда иноязычные названия преимущественно встречаются на территории восточных и южных областей Украины, но иностранные перекрученные присутствуют везде, и этому нужно положить конец! Нужно решительно отстаивать приоритет государственного языка во всех сферах жизни, ведь это — укрепление национальной безопасности и усиление национальных интересов", — подчеркнул Кремень.

Он напомнил, что по закону названия органов государственной власти, органов власти АР Крым и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности должны выполняться на украинском языке.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя
Скриншот сообщения из телеграмм-канала уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя

Напомним, что Кремень обратился к президенту Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава с просьбой создать украиноязычную аудиодорожку для телеканалов компании, которые транслируются в Украине. Речь идет о Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet, Science Channel.

Также мы писали, что в Верховной Раде приняли решение переименовать город Южный в Одесской области на Порт-Аненталь. Вторая часть названия "Аненталь" — переводится как "Долина святой Анны".

закон
дети
Украина
украинский язык
Тарас Креминь
детские сады

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