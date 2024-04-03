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Страны НАТО не одобрили предложение Столтенберга о самом масштабном пакете помощи для Украины

3 апреля 2024 22:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Страны НАТО не одобрили предложение Столтенберга о самом масштабном пакете помощи для Украины
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Страны-участники НАТО не поддержали предложение Столтенберга по пакету помощи для Украины на 100 млрд евро. Однако главы стран МИД стран Альянса договорились продолжить дискуссии по другим вариантам военной помощи.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита глав МИД стран-членов Альянса, сообщает Bloomberg.

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Кто не поддержал Столтенберга

"Сегодня мы не приняли никаких окончательных решений относительно того, какой формат мы создадим, но мы согласились начать планирование", — сказал генсек.

Столтенберг также добавил, что обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном роль НАТО в поддержке Украины. Он убежден, что в этом вопросе удастся договориться с Будапештом, ранее категорически выступавшим против поставки оружия Киеву.

Именно Венгрия одной из первых не поддержала решения главы Альянса.

"Мы сообщали, что не поддержим никаких предложений НАТО, которые могли бы либо приблизить Альянс к войне, либо сменить его с оборонной на наступательную коалицию", — заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Что хотел Столтенберг

Отмечается, что предложение Столтенберга включало в себя пятилетний пакет военной помощи Украине в размере 100 миллиардов евро.

"100 миллиардов евро на 5 лет выглядят достаточно большими, но это небольшие усилия, которые мы должны приложить, чтобы Украина выиграла. Иначе цена будет гораздо выше, уверяю вас", — сказал он.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса должны усилить поддержку Украины, поскольку Россия продолжает наращивать свою военную мощь.

В то же время, США обсуждают с союзниками возможность передачи НАТО координации группы "Рамштайн" на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах.

НАТО
финансовая помощь
военная помощь
Украина
Йенс Столтенберг

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