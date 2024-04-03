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Країни НАТО не схвалили пропозицію Столтенберга про наймасштабніший пакет допомоги для України

3 квітня 2024 22:20
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Ілля Рябінін
редактор
Країни НАТО не схвалили пропозицію Столтенберга про наймасштабніший пакет допомоги для України
Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: REUTERS/Yves Herman
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Країни-учасниці НАТО не підтримали пропозицію Столтенберга щодо пакета допомоги для України на 100 млрд євро. Однак голови країн МЗС країн Альянсу домовилися продовжити дискусії щодо інших варіантів військової допомоги.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками першого дня саміту глав МЗС країн-членів Альянсу, повідомляє Bloomberg.

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Хто не підтримав Столтенберга

"Сьогодні ми не прийняли жодних остаточних рішень щодо того, який формат ми створимо, але ми погодилися розпочати планування", — сказав генсек.

Столтенберг також додав, що обговорював з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном роль НАТО в підтримці Україні. Він переконаний, що в цьому питанні вдасться домовитися з Будапештом, який раніше категорично виступав проти постачання зброї Києву.

Саме Угорщина однією з перших не підтримала рішення голови Альянсу.

"Ми повідомляли, що не підтримаємо жодних пропозицій НАТО, які могли б або наблизити Альянс до війни, або змінити його з оборонної на наступальну коаліцію", — заявив спікер угорського уряду Золтан Ковач.

Що хотів Столтенберг

Зазначається, що пропозиція Столтенберга містила в собі п'ятирічний пакет військової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів євро.

"100 мільярдів євро на 5 років виглядають досить великими, але це невеликі зусилля, які ми повинні докласти, щоб Україна виграла. Інакше ціна буде набагато вищою, запевняю вас", — сказав він.

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що члени Альянсу мають посилити підтримку України, оскільки Росія продовжує нарощувати свою військову потужність. 

Водночас США обговорюють із союзниками можливість передачі НАТО координації групи "Рамштайн" на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

НАТО
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Єнс Столтенберг

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