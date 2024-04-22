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Страны G7 помогут в восстановлении электроэнергии — детали от Мининфраструктуры

22 апреля 2024 23:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Страны G7 помогут в восстановлении электроэнергии — детали от Мининфраструктуры
Электроэнергетик за работой. Фото: иллюстративное: ДТЭК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Страны-участницы "Большой семерки" помогут Украине в восстановлении поврежденной в результате обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Также партнеры помогут модернизировать и защитить производительные мощности для потребителей в рамках подготовки к отопительному сезону.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Договорились об определении доступных и новых источников финансирования, вариантах перераспределения существующих ресурсов, немедленном поиске доступного оборудования для восстановления генерации электроэнергии", — говорится в сообщении политика.

Кубраков добавил, что в ходе обсуждения была также определена необходимость привлечения экспертов частного сектора для консультаций по ремонту и переходу в распределенные решения по производству энергии.

"Мы благодарны за их огромную поддержку, особенно сейчас, когда мы нуждаемся в эффективной и немедленной помощи. Сосредоточил внимание партнеров на необходимости возобновления отопления и повышения защиты нашей энергетической системы. Подготовка к отопительному сезону в нынешних условиях — серьезный вызов для всей страны", — отметил Кубраков.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьков в рамках усиления энергетической безопасности доставят приобретенные газотурбинные электростанции.

В то же время, министр энергетики Украины Герман Галущенко пообещал, что тотального блэкаута в стране не будет, но призвал украинцев подготовиться к любым сценариям.

Александр Кубраков
электроэнергия
G7
Украина
электроснабжение

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